Vaccino: somministrazioni senza prenotazione per studenti in occasione del #Monzafuorigp2021   (2)

- Abbiamo proposto quest’iniziativa in un weekend molto sentito da tutta la città e la provincia di Monza, pensando agli studenti visto l’imminente avvio dell’anno scolastico e l’importanza di incrementare la vaccinazione di questa fascia d’età – sottolinea Carlo Maria Teruzzi, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza – In provincia di Monza siamo oltre l’83 per cento di vaccinati, un’ottima percentuale ma che vogliamo aumentare anche grazie a iniziative specifiche come questa”. “In questo momento di ripartenza e finalmente di festa ci è sembrato significativo offrire ai più giovani un’ulteriore opportunità per vaccinarsi, alla vigilia del suono della prima campanella – spiega il Sindaco Dario Allevi - Invito i ragazzi a godersi la bella atmosfera del Fuori Gp e ad approfittare di questa occasione per proteggersi dal virus”. “L’accesso è senza prenotazione presentando la tessera sanitaria e, qualora necessaria, verrà direttamente programmata eventuale seconda dose nei centri vaccinali del territorio. I minori devono essere accompagnati da un genitore o persona delegata da esso. (Rem)