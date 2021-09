Francia: inaugurato oggi il nuovo porto di Calais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi viene inaugurato il nuovo porto di Calais dopo sei anni di lavori e un investimento complessivo di 830 milioni di euro. Alla cerimonia partecipano circa 400 invitati, tra cui il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, e la sindaca, Natacha Bouchart. Secondo il quotidiano locale "La Voix du Nord", all'evento era stato inviato anche il presidente Emmanuel Macron, che però non dovrebbe essere presente secondo l'agenda dell'Eliseo. I lavori hanno portato ad un ampliamento del porto di 45 ettari sul mare. Adesso la struttura è in grado di accogliere navi più grandi che possono arrivare a 220 metri di lunghezza. L'obiettivo è quello di accogliere 10 milioni di passeggeri all'anno. Il porto di Calais vuole anche aumentare l'afflusso di turisti, per questo è stato previsto un servizio duty free da mille metri quadrati. L'estensione del porto di Calais entrerà ufficialmente in servizio il 4 ottobre. (Frp)