Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi chiarisca su criticità ponte ferroviario Ostiense

- "Abbiamo presentato un'interrogazione urgente e un accesso agli atti all'amministrazione Raggi in quanto, sotto il ponte ferroviario di via Ostiense dopo il civico 40, sono state poste delle transenne che impediscono non solo il libero passaggio pedonale, ma rendono anche difficoltoso raggiungere la fermata dell'autobus posta sotto lo stesso ponte. Un ponte che, già nel 2019, era già stato soggetto a delle chiusure per delle infiltrazioni d'acqua". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Oggi come allora i cittadini del comitato L'Ostiense, presieduto da Claudio De Santis, vogliono sapere il perché è stato chiuso, come si porrà rimedio a questo e in che tempi - aggiunge Figliomeni -. Non accetteremo meline varie o comunicazioni standard tanto per prendere tempo. Vogliamo le motivazioni, ma soprattutto vogliamo i risultati. Come già avvenuto per il muro di cinta del Verano non ci fermeremo alle risposte preconfezionate, ma porremo ogni azione per far sì che l'amministrazione grillina faccia quello per cui è pagata con i soldi dei cittadini", conclude. (Com)