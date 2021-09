Omicidio Willy: un testimone, ho riconosciuto i Bianchi perché li ho visti in altra rissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gabriele ha colpito Willy con un cazzotto in faccia e un violento calcio al petto". Lo ha detto Valerio Ceci in aula davanti alla corte d'assise di Frosinone dove si sta svolgendo il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Ceci è uno dei testimoni presenti alle 3 del 6 settembre 2020 davanti il pub Due di Picche dove è avvenuto l'omicidio per il quale sono imputati i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Dopo la lite tra Federico Zuma e Belleggia, "è arrivata una macchina nera, una Q8. Si è fermata vicino alla caserma dei carabinieri. Sono scese quattro persone. Due erano Gabriele e Marco Bianchi, che conoscevo perché avevo assistito ad un'altra rissa in un locale". Dopo il calcio e il pugno "Willy ha sbattuto contro la macchina ed è caduto a terra. Poi è arrivato Marco e ha sferrato un calcio alla testa di Willy. Sul posto c'era Pincarelli vestito con una camicia bianca che guardava solo la scena. Tutto è durato 30 secondi. Abbiamo visto Willy per terra e quindi abbiamo chiamato i soccorsi".(Rer)