Francia: ex vicepresidente siriano al Assad condannato a quattro anni di prigione

- Rifaat al Assad, ex vicepresidente della Siria e zio del presidente Bachar al Assad, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Parigi a quattro anni di prigione per "riciclaggio in banda organizzata, sottrazione di fondi pubblici siriani e frode fiscale aggravata". Lo riferiscono i media francesi, spiegando che al Assad, 84 anni, aveva costituito in Francia un patrimonio da 90 milioni di euro. L'ex vicepresidente siriano vive in esilio dal 1984. Dopo il giudizio i suoi beni continuano ad essere oggetto di confisca. (Frp)