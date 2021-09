Emilia-Romagna: Bonaccini, 407 autobus aggiuntivi per la ripartenza delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo il piano dei trasporti per la ripartenza dell'anno scolastico in Emilia-Romagna: 407 mezzi aggiuntivi in servizio da lunedì 13 settembre, 9 milioni di chilometri in più percorsi per un investimento totale di 9 milioni di euro. Un grande sforzo per permettere il ritorno in classe di tutti i nostri studenti, mantenendo la capienza all'80 per cento sui mezzi come previsto dal Governo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. (Ren)