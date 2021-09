Ita: Fassina (Leu), protagonista è governo, inaccettabile si scarichino responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di Alitalia "riguarda lavoratrici e lavoratori, ma è evidente che ha una portata generale. Il protagonista è il governo, Alfredo Altavilla è uno strumento e ha un mandato". Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere capitolino uscente di Sinistra per Roma, intervenendo al presidio dei lavoratori Alitalia a Fiumicino. "Il punto è il mandato e chi glielo ha dato. L'obiettivo fondamentale è avere una interlocuzione diretta con il governo, non è più Alitalia ma Ita, al cento per cento dei contribuenti, cioè dei cittadini italiani e di tutti voi che ci lavorate - ha aggiunto -. La risposta del ministro Giorgetti, alla interrogazione che ho fatto alla Camera, è stata vergognosa nel tentativo di togliersi di dosso le responsabilità politiche: ha scaricato da un lato sulla commissione europea e dall'altro sull'indipendenza del manager. Come se il livello politico non c'entrasse nulla e questo è inaccettabile". (Rer)