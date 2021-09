© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha reso omaggio insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai “caduti che sacrificarono la vita per rendere l'Italia libera e democratica” nel 78mo Anniversario della Difesa di Roma. “Un cammino iniziato l'8 settembre 1943, a difesa del Tricolore e per la Liberazione del Paese”, ha scritto Guerini via Twitter. (Res)