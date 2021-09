Speciale difesa: Arabia Saudita, 282 arresti per corruzione nell’ultimo mese, presenti dipendenti di 10 ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone arrestate per corruzione nell’ultimo mese in Arabia Saudita sono in totale 282, tra cui i dipendenti di dieci ministeri del Regno. Lo rende noto il quotidiano saudita “Saudi Gazette”, riprendendo una dichiarazione dell’Autorità di vigilanza e anticorruzione del Regno (Nazaha). Secondo la dichiarazione, tra gli arrestati per presunto coinvolgimento in casi di corruzione, figurano i dipendenti del ministero della Difesa, dell'Interno, della Salute, della Giustizia, degli Affari comunali, dell'Ambiente e dell'acqua, dell'Istruzione, delle Risorse umane e dello sviluppo sociale, dell’Hajj e dei Servizi di trasporto e logistica. Gli arresti sono stati effettuati dopo aver indagato sul ruolo svolto da 748 persone. Anche il capo della pubblica sicurezza, il generale Khalid bin Qarar al Harbi, è stato rimosso dall’incarico con l’accusa di aver utilizzato fondi pubblici per fini personali. (Res)