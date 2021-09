Speciale difesa: Repubblica Ceca, medaglie a diplomatici e soldati impegnati in evacuazioni dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, ha insignito i diplomatici e i militari impegnati nelle evacuazioni dall’Afghanistan della medaglia Karel Kramar in una cerimonia a Praga. Lo rende noto l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”. Tra le persone premiate ci sono l’ambasciatore Jiri Baloun e il tenente generale Josef Kopecky. “Grazie a un approccio professionale è stato possibile compiere con successo le operazioni di soccorso, nelle quali circa 200 persone sono state salvate”, ha detto il capo dell’esecutivo, che ha lodato anche l’impegno personale del ministro della Difesa, Lubomir Metnar. La medaglia Karel Kramar è un’onorificenza attribuita dal primo ministro a chi si distingue per meriti nella restaurazione della democrazia, dei diritti umani e della libertà, creata in occasione del 90mo anniversario del primo governo cecoslovacco e intitolata al suo premier. La cerimonia è stata la prima nella quale Babis l’abbia riconosciuta a qualcuno. (Vap)