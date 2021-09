Speciale difesa: giunti in Bielorussia Su-30SM russi per addestramento congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei Su-30SM delle Forze aerospaziali russe sono arrivati in Bielorussia per costituire un centro di addestramento al combattimento destinato alla formazione congiunta dei militari dei due Paesi. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero della Difesa della Bielorussia sul proprio canale Telegram. "Gli aerei Su-30SM delle Forze aerospaziali russe sono arrivati all'aeroporto di Baranovichi per formare un centro di addestramento al combattimento per la formazione congiunta", ha annunciato il ministero. La decisione di creare centri di addestramento al combattimento è stata adottata durante i negoziati dei leader dei due paesi tenuti il 5 marzo a Mosca. In seguito unità delle forze missilistiche antiaeree della Federazione Russa sono arrivate a Grodno per formare un centro di addestramento congiunto dell'Aeronautica e delle Forze di difesa aerea. (Rum)