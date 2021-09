Speciale difesa: Etiopia, massacro di oltre 100 civili nella zona di Nord Gondar, tigrini respingono le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi sembrano confermare quanto emerso nelle ultime settimane, ovvero che dopo la fulminea offensiva sferrata a fine giugno dalle Forze di difesa del Tigrè (Tdf) - il braccio armato del Tplf - queste ultime starebbero soffrendo la controffensiva delle truppe federali e delle milizie ahmara e afar, sostenute dalle truppe eritree. Lo scorso 5 settembre le forze lealiste hanno annunciato la riconquista della città di Sekota, nella regione di Amhara, mentre nella regione Afar le forze di sicurezza locali hanno riconquistato il distretto di Ewa, con l'obiettivo di risalire in direzione nord, verso il Tigrè. Il tutto dopo che nei giorni scorsi il ministro degli Esteri etiope, Gedu Andargachew, ha accusato il Tplf di puntare ad espandere il conflitto in altre regioni grazie ai combattenti reclutati tra i rifugiati ospitati nei campi delle Nazioni Unite in Sudan, rientrati poi sotto mentite spoglie attraverso il confine sudanese. Le accuse sono state rispedite al mittente dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). "Dall'inizio dell'afflusso di rifugiati sono state messe in atto misure ai punti di ingresso alla frontiera e tutti gli elementi armati identificati in cerca di rifugio sono stati disarmati e separati dalla popolazione civile", ha affermato un funzionario dell'Unhcr citato da alcuni media internazionali, definendo le accuse "infondate". (Res)