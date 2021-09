Speciale difesa: Cuba, forze di sicurezza arrestano oppositore politico Guillermo Farinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza di Cuba hanno arrestato nella sua casa di Santa Clara l'oppositore politico Guillermo Farinas, una delle figure più riconosciute della dissidenza dentro e fuori l'isola, vincitore del Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di coscienza nel 2010. Lo riferisce l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani a Cuba, Prisoners Defenders, attraverso il proprio profilo Twitter. La Ong non ha riferito dettagli dell'arresto. "Sappiamo solo che le forze del regime sono andate a casa sua e l'hanno portato via", hanno scritto. Farinas, leader del Forum Antitotalitario Unito (Fantu), ha più volte denunciato le politiche repressive del regime cubano, ed è stato più volte protagonista di scioperi della fame. Negli ultimi anni è stato detenuto in diverse occasioni, a volte solo per poche ore, e il suo ultimo arresto farebbe parte di una crescente campagna di repressione, come hanno denunciato nelle ultime settimane le organizzazioni dell'opposizione. (Mec)