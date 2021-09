Speciale difesa: sottosegretario Gabrielli sui talebani, ora si rischia effetto emulazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo - continua il sottosegretario - sotto una minaccia che non è mai venuta meno, è un errore valutarla sulla base degli eventi che ci toccano più da vicino, come gli attentati del 2004-2005 in Spagna e Gran Bretagna, o del 2015-2016 in Francia e Belgio. Quelle sono manifestazioni esteriori, il pericolo resta anche quando non accade nulla. La minaccia è immanente, e il rischio che diventi imminente in una situazione come quella attuale aumenta". Quel che preoccupa maggiormente della situazione afgana è "la confusione e l'incertezza, che anche i talebani hanno difficoltà a gestire. Non a caso hanno faticato a formare il governo, a partire dalla scelta cruciale di chi dirigerà l'intelligence". I nomi chiamati al governo non lasciano ben sperare. "È una composizione che sancisce, al momento, la vittoria dell'ala militare e la presenza in posti chiave — primo ministro, Interno e Difesa — di persone addirittura ricercate sul piano internazionale come terroristi. Non è un buon segnale né un'apertura verso l'Occidente, come l'assenza di personalità della società civile o femminili", ha concluso Gabrielli. (Res)