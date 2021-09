Fisco: Gasparri, da FI richiesta a tutela famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ha chiesto con chiarezza e fermezza al governo il rinvio del pagamento delle cartelle esattoriali, la proroga del bonus 110 per cento e di tutti gli altri vantaggi fiscali che riguardino casa ed edilizia. Sono per noi condizioni irrinunciabili perché con l'emergenza Covid 'i soldi si danno non si prendono' per tutelare famiglie ed imprese. Siamo certi che la risposta arriverà subito per merito di Forza Italia". Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del comitato di presidenza di Forza Italia.(Com)