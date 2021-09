Roma: inchiesta corruzione su appalti al Miur, arrestato Bianchi di Castelbianco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indagando su un flusso di danaro tra l'editore Federico Bianchi di Castelbianco e il funzionario del ministero dell'istruzione Giovanna Boda gli investigatori della polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma sono arrivati a ricostruire un articolato sistema corruttivo che, a fronte di elargizioni e regalie da parte dell'imprenditore, per oltre mezzo milione di euro, lo stesso avrebbe ottenuto facilitazioni per farsi affidare appalti dal ministero per circa 23 milioni di euro. Le ordinanze restrittive scattate oggi vedono Castelbianco in carcere e due suoi dipendenti, dislocati direttamente nel ministero e a disposizione di Boda, ristretti agli arresti domiciliari. Si tratta di Valentina Franco e Fabio Condoleo, che fungevano da intermediari tra i due. (Rer)