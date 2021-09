Milano 2021: Pavone (M5S), un board per mettere a sistema imprese e università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono tante cose che farei, dalle più piccole alle più interessanti. Una cosa che vorrei fare è un board che possa coinvolgere imprese e università in un progetto per tutta la città, così come è stato fatto a Londra". Lo ha detto Layla Pavone, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, a margine di una visita al Salone del Mobile di Milano. “Se vogliamo fare una smart city bisogna fare sistema, non si può lavorare da soli – ha proseguito -. Le competenze devono essere messe a fattor comune”. “Un altro tema: a Milano mancano i cestini. C'è un tema di sostenibilità e di pulizia della città, ma non si possono penalizzare i cittadini togliendo tutti i cestini con la conseguenza che la città è più sporca di prima”, ha concluso. (Rem)