Roma: inchiesta corruzione su appalti al Miur, arrestato Bianchi di Castelbianco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione cristallizzata, quella che vedeva l'imprenditore quasi di casa nel Ministero, e che partecipava anche a riunioni ristrette a cui non avrebbe ovviamente potuto partecipare. Secondo la procura, però, quei favoritismi erano possibili grazie alla sua "generosità" nei confronti di Boda, indagata per corruzione ma non soggetta a misure restrittive, consistevano in carte di credito prepagati, bonifici, pagamenti di noleggi di costose auto, pagamento affitto di immobili, finanche il pagamento della collaboratrice domestica e versamenti di contributi assistenziali. Le ordinanze odierne sono anche io frutto di perquisizioni che la guardia di finanza ha effettuato in primavera quando Giovanna Boda, si lanciò dal secondo piano del palazzo dove si trova lo studio del suo avvocato. Oggi si è completamente rimessa. La procura ha disposto per lei un sequestro di beni per 329 mila euro.(Rer)