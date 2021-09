Cina: cooperazione Grande Mekong, Pechino propone progetti per sviluppo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si coordinerà con la Subregione del Grande Mekong (Gms), con la Cooperazione Lancang-Mekong (Lmc) e altri meccanismi al fine di consolidare la fiducia reciproca, pianificare nuove misure per la cooperazione contro il Covid-19 e formulare nuovi progetti per lo sviluppo comune. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. Commentando il settimo Summit dei leader della Subregione del Grande Mekong tenuto oggi in videoconferenza, Zhao ha anche detto che "è necessario promuovere il multilateralismo, sostenere l'apertura e la tolleranza e promuovere attivamente lo sviluppo coordinato della così da promuovere una costruzione più inclusiva, prospera e sostenibile". (segue) (Cip)