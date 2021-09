Cina: cooperazione Grande Mekong, Pechino propone progetti per sviluppo comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il tema "Rinnovata forza per affrontare le sfide del nuovo decennio", il forum è stato presieduto dal primo ministro cambogiano Hun Sen e ha visto la partecipazione dei leader dei Paesi membri del meccanismo Gms, come del primo ministro della Cina Li Keqiang, del presidente della Banca asiatica di sviluppo Masatsugu Asakawa e di altri rappresentanti delle organizzazioni internazionali. L'incontro, durante il quale è stata esaminato la cooperazione multilaterale degli ultimi tre anni, in particolare l'attuazione del programma di cooperazione economica Gms, i risultati del precedente vertice, il Quadro di investimento regionale 2018-2022 (Rif) e la strategia di cooperazione Gms 2012-2022, definirà le linee guida per gli anni a venire. (segue) (Cip)