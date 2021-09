Cina: cooperazione Grande Mekong, Pechino propone progetti per sviluppo comune (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando il meccanismo Gms è stato istituito 29 anni fa, ha portato alla cooperazione in materia di costruzione di infrastrutture e di integrazione economica regionale, dando importanti contributi allo sviluppo sostenibile della regione", ha poi ricordato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin nei giorni scorsi. Il primo vertice si è tenuto nel 2002 in Cambogia. Secondo i dati doganali, il commercio della Cina con l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è aumentato del 33,3 per cento a 553,9 miliardi di dollari nei primi otto mesi di quest'anno, rendendo l'Asean il più grande partner commerciale della Cina. Dell'Associazione fanno parte, oltre ai quattro Paesi del Mekong, anche Brunei, Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore e Vietnam. (Cip)