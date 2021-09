Vaticano: Papa incontra il presidente cileno Sebastián Piñera Echenique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza Sebastián Piñera Echenique, presidente della Repubblica del Cile, che successivamente, si è incontrato con cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Nella nota si sottolinea che "nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti, nonché per il comune impegno a favore della pace, della giustizia sociale, della tutela dei poveri, degli emarginati e delle persone più vulnerabili. Ci si è soffermati - si legge ancora - sulla situazione interna del Paese, prestando particolare attenzione allo sviluppo socio-economico, al processo di riforma della Costituzione e ai rapporti con la Chiesa cattolica. A questo riguardo - conclude la nota - si è auspicata una serena collaborazione, in considerazione del contributo che essa offre per il bene dell'intera popolazione in ambito caritativo, educativo e sociale, specialmente in questo periodo critico di pandemia". (Civ)