Lazio: M5s, nessun aumento vitalizi, da Fd'I penoso strabismo di stampo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ed è bene chiarire - aggiunge ancora il gruppo M5s Lazio - che questa misura rientra economicamente all'interno del limite di spesa imposto dal governo con la finanziaria 2019 e che quindi non ci sono oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale. La doppia morale del centro-destra, e in particolare di Fratelli d'Italia, che sta cavalcando l'onda in maniera pretestuosa, con alcuni consiglieri che si ergono all'improvviso a paladini di una battaglia che si sono guardati bene dal sostenere quando si è trattato di tagliare le pensioni, fa sorridere. E fa sorridere ancor di più che chi oggi si propone come il Robin Hood dei vitalizi in Regione Lazio abbia colleghi che vorrebbero aumentare gli stipendi ai sindaci delle città metropolitane e una leader con un doppio incarico e un doppio stipendio, essendo sia deputata che consigliere comunale di Roma. Gli stessi che dall'alto dei loro pulpiti, si guardano poi bene dal sostenere chi sta ricevendo un supporto economico grazie al Reddito di cittadinanza. Un penoso strabismo di stampo elettorale". (Com)