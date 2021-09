Afghanistan: Sereni, lavoriamo per realizzare evacuazioni umanitarie da Paesi limitrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando per capire come realizzare delle evacuazioni umanitarie degli afgani dai Paesi limitrofi. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, al punto stampa alla Farnesina a seguito della riunione del Tavolo di coordinamento. “Non abbiamo garanzia che l’evacuazione possa essere fatta da Kabul, per questo cerchiamo di capire come organizzarla dai Paesi limitrofi”, ha dichiarato Sereni, evidenziando la necessità della presenza di assolute condizioni di sicurezza. In merito all’evacuazione umanitaria di studenti e studentesse universitari, “per coloro che avevano un’iscrizione o una preiscrizione a università italiane sarà organizzata un’evacuazione umanitaria”, ha affermato la vice ministra, evidenziando la necessità di coordinare le diverse disponibilità degli atenei italiani.(Res)