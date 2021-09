Napoli 2021: Lupi (Nci), domani con Maresca per presentazione lista "Noi per l'Italia - Rinascimento partenopeo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra presenza nella capitale del Mezzogiorno ha una grande importanza strategica nella politica di radicamento sul territorio che stiamo sviluppando da tempo. In tutta la Campania e a Napoli in particolare abbiamo una classe dirigente collaudata e di qualità che potrà dare senz'altro un contributo rilevante al buon governo della città, sotto la guida di Catello Maresca, esempio perfetto dei valori di merito, competenza e rinnovamento in cui crediamo". Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, che sarà domani a Napoli (alle ore 11 in via San Giacomo, 24) per presentare, insieme al candidato sindaco Catello Maresca, la lista di "Noi per l'Italia - Rinascimento partenopeo" alle prossime elezioni amministrative. (Ren)