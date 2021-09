Auto: candidato cancelliere SpD Scholz, Germania rimarrà leader nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “rimarrà il Paese leader nella produzione di automobili”, nonostante le trasformazioni che il settore dovrà affrontare per combattere il cambiamento climatico, “soltanto con motori diversi”. La politica ha il “compito di garantire le giuste condizioni quadro”. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, il ministro delle Finanze Olaf Scholz. Secondo l'esponente della SpD, “non può essere” che la Germania sia “lenta quanto oggi quando si tratta di installare stazioni di ricarica” per le auto elettriche. Inoltre, sono necessari sia un livello “molto più elevato” di generazione di elettricità da fonti rinnovabili sia una rete elettrica efficiente. “Il nostro partner di coalizione ha negato a lungo la maggiore domanda di elettricità, e non è stato un bene per la Germania”, ha osservato il ministro delle Finanze tedesco. Il riferimento è all'Unione cristiano-democratica (Cdu) e all'Unione cristiano-sociale (Csu), con cui la SpD è al governo nella Grande coalizione dal 2018. (Geb)