Lavoro: welfare aziendale cresce per il 64 per cento delle aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto oggi le Pmi sostengono le priorità del Pnrr con un impatto su vari settori. Per il comparto salute, cresce al 92,2 per cento il numero di imprese che mette salute e sicurezza dei lavoratori come valori centrali nella gestione dell’azienda; il 22 per cento hanno già attivato numerose iniziative di salute e assistenza per i lavoratori e i familiari. Per il settore Giovani - occupazione, oltre la metà delle Pmi più attive nel welfare ha assunto nuovi lavoratori (51,2 per cento vs media del 39,8 per cento) contribuendo alla mobilità sociale di donne e giovani. Donne - opportunità di lavoro e di carriera: la presenza femminile sale al 42 per cento nelle imprese più attive nel welfare vs media 32,5 per cento; salgono al 45,5 per cento le donne in posti di responsabilità vs media 36,2 per cento. Inoltre il 56 per cento delle imprese hanno attivato numerose iniziative a sostegno della propria comunità. Per la prima volta l’indagine misura l’impatto sociale delle iniziative di welfare aziendale su tutti gli stakeholder: lavoratori, famiglie, comunità, fornitori, consumatori. Si rafforza lo strumento di analisi di Welfare Index PMI, che valuta 127 variabili per indagare le misure delle iniziative, della capacità gestionale e di performance. Il nuovo modello di analisi sviluppato con Cerved Rating Agency. Oltre alle iniziative di welfare per i lavoratori e le loro famiglie, ha monitorato l’impegno delle imprese nella tutela dei diritti e delle diversità, la responsabilità verso consumatori e fornitori, e sono state rafforzate le aree dello sviluppo del capitale umano, della tutela delle condizioni di lavoro, del welfare di comunità. (segue) (Com)