Lavoro: welfare aziendale cresce per il 64 per cento delle aziende (4)

- Il nuovo modello è organizzato in dieci aree: previdenza e protezione, salute e assistenza, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico ai lavoratori, sviluppo del capitale umano, sostegno per educazione e cultura, diritti, diversità, inclusione, condizioni lavorative e sicurezza, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori, welfare di comunità. Sono 105 le imprese Welfare Champion 2021 che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index Pmi. Storie straordinarie di imprese che si sono impegnate su temi rilevanti per il Paese. Si tratta delle realtà caratterizzate da numerose iniziative in diversi ambiti del welfare aziendale, capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati e impatti sociali significativi sulle comunità interne ed esterne all’impresa. Quest’anno Welfare Index Pmi promuove il valore del welfare aziendale in Europa con la partecipazione alla prima edizione di Sme EnterPrize, l’iniziativa di Generali che premia e valorizza i migliori esempi di business sostenibile sviluppati dalle piccole e medie imprese europee. Durante l’evento internazionale, che si terrà a Bruxelles il 28 settembre alla presenza di rappresentanti delle istituzioni europee e dei media, sarà inoltre presentato il White Paper sull’integrazione dei principi di sostenibilità nelle Pmi europee, sviluppato da Generali in collaborazione con Sda Bocconi. (segue) (Com)