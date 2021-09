Pa: Brunetta, la stiamo rivoluzionando, altro che ritorno al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immeritata e fuori luogo l’accusa di neoluddismo e di ritorno al passato". Lo ha scritto su "Il Foglio" il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Grazie alla spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non solo, il governo sta attuando una delle più grandi rivoluzioni che il Paese abbia mai conosciuto. Per restare soltanto alla Pa - ha spiegato -, abbiamo sbloccato e digitalizzato i concorsi, semplificato le procedure ed eliminato i colli di bottiglia che potrebbero frenare le transizioni digitale ed ecologica, introdotto modalità di selezione del personale rapide e moderne, in linea con gli standard europei, creato un Portale nazionale del reclutamento che già da ottobre consentirà a chiunque vorrà lavorare con la Pa di candidarsi con un clic. L’infrastruttura necessaria per i progetti di trasformazione digitale, come il cloud e la condivisione dei dati, sta procedendo con forza e con l’appoggio di tutto il governo. In pochi mesi, abbiamo costruito l’impalcatura pubblica per sostenere la ripresa economica, che viaggia a ritmi che non vedevamo dagli anni Sessanta". (segue) (Rin)