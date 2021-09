Pa: Brunetta, la stiamo rivoluzionando, altro che ritorno al passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo cantiere, secondo Brunetta - che riguarda anche il riavvio delle trattative per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego in cui sarà regolato lo smart-working - "ha bisogno di tutto il capitale umano disponibile, quello attuale - prezioso conoscitore della macchina amministrativa - e quello nuovo". Le decine di migliaia di persone (giovani laureati e professionisti con maggiore esperienza) che saranno assunte nelle pubbliche amministrazioni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "non potranno certo inserirsi efficacemente nel contesto lavorativo se metà dei loro colleghi sarà ancora in smart-working, a casa. Come potrebbe avvenire l’indispensabile attività di training? Come alimentare lo spirito di squadra e la necessaria osmosi di competenze?". (Rin)