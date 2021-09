Ue-Usa: Commissione, 29 settembre si terrà prima riunione Consiglio commercio e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il lancio del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc), l'Unione europea e gli Stati Uniti annunciano oggi i dettagli del suo primo incontro, che si terrà il 29 settembre 2021 a Pittsburgh, in Pennsylvania. Lo si apprende dalla Commissione europea. Il lancio è avvenuto al vertice Ue-Usa di giugno alla presenza del presidente Joe Biden e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La Commissione Ue ha spiegato che l'incontro sarà co-presieduto dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, dal segretario al Commercio, Gina Raimondo, e dalla rappresentante per il commercio, Katherine Tai, insieme ai vicepresidenti esecutivi della Commissione europea, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis. (segue) (Beb)