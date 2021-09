Ue-Usa: Commissione, 29 settembre si terrà prima riunione Consiglio commercio e tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa riunione inaugurale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Usa-Ue segna il nostro impegno congiunto per espandere e approfondire il commercio e gli investimenti transatlantici e per aggiornare le regole per l'economia del 21mo secolo", hanno dichiarato Biden e von der Leyen. "Basandoci sui nostri valori democratici condivisi e sulla più grande relazione economica del mondo, abbiamo lavorato duramente per identificare le aree in cui possiamo adottare misure concrete per garantire che le politiche commerciali e tecnologiche siano efficaci per il nostro popolo", hanno spiegato. "In collaborazione con il Ttc, sia l'Ue che gli Stati Uniti sono impegnati e attendono con impazienza un impegno solido e continuo con un'ampia gamma di parti interessate per garantire che i risultati di questa cooperazione sostengano una crescita su vasta scala di entrambe le economie e siano coerenti con i nostri valori condivisi", hanno specificato. (segue) (Beb)