Ue-Usa: Commissione, 29 settembre si terrà prima riunione Consiglio commercio e tecnologia (3)

- I dieci gruppi di lavoro del Ttc affronteranno una serie di tematiche, tra cui la cooperazione sugli standard tecnologici, le sfide del commercio globale e la sicurezza della catena di approvvigionamento, il clima e la tecnologia verde, la sicurezza e la competitività delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la governance dei dati e le piattaforme tecnologiche, l'uso improprio della tecnologia che minaccia la sicurezza e i diritti umani, controlli sulle esportazioni, screening degli investimenti e accesso e utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle piccole e medie imprese. La parte statunitense ha scelto Pittsburgh come sede di questo primo incontro, che si è reinventata come centro per la tecnologia e l'industria all'avanguardia investendo su se stessa e sui suoi lavoratori, anche costruendo legami con partner europei. (Beb)