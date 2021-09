Francia: Rassemblement National chiede a giornalista Zemmour di sostenere Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito francese, Rassemblement National, chiede al giornalista ultraconservatore, Eric Zemmour, sempre più vicino ad una candidatura alle prossime elezioni presidenziali, di sostenere la presidente Marine Le Pen al voto del prossimo anno. Zemmour non è "in una situazione di vincere", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" Louis Aliot, vicepresidente del Rassemblement National. Il numero due del partito guidato da Marine Le Pen preferirebbe un "accordo" tra la sua leader e il giornalista. Secondo Aliot, tra il giornalista e il partito di estrema destra ci sono "disaccordi" su alcuni temi come l'Islam politico. "È un problema", ha detto il dirigente, spiegando però che non si possono accusare tutti i musulmani di essere un pericolo potenziale. Aliot ha poi ricordato la decisione del Consiglio superiore dell'audiovisivo (Csa), che ha chiesto ai media di calcolare la durata degli interventi di Zemmour che riguardano la politica. "Il Csa si immischia di cose che non lo riguardano", ha affermato il vice presidente del partito di estrema destra francese.(Frp)