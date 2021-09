Pa: Brunetta, vogliamo arrivare a vero smart-working, ma prima accompagnare ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vogliamo arrivare in breve tempo alla possibilità di un vero smart-working nella Pa, ma per farlo dobbiamo prima tornare alla normalità post-emergenziale". Lo ha scritto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un intervento su "Il Foglio". Per entrare in questa nuova normalità, "dobbiamo necessariamente abbandonare modelli regressivi e improvvisati e lavorare con il motore a pieni giri a costruirne di nuovi", ha spiegato. "Per accompagnare la ripresa del Paese e assicurare a cittadini, imprese e famiglie servizi adeguati, bisogna tornare in presenza, anche per smaltire velocemente le montagne di arretrati che la pandemia ha contribuito ad aumentare. Davanti al rallentamento dei servizi e alle code agli sportelli, l’Italia che lavora e che produce non capisce affatto il dibattito sullo smart-working alimentato dai guru della sociologia del lavoro e dell’innovazione tecnologica. Né lo comprende - e, anzi, lo considera un privilegio - quella parte significativa del pubblico impiego che non ha mai potuto usufruire del lavoro da casa: medici, infermieri, forze dell’ordine e in tempi più recenti il mondo della scuola, tutta la prima linea nella resistenza alla pandemia", ha aggiunto il ministro. (segue) (Rin)