Vaccino: Fondazione Gimbe, aumentano le scorte, +9,6 milioni

- All’8 settembre risultano consegnate 89.721.203 dosi di vaccino anti Covid. E' quanto rileva il report indipendente della Fondazione Gimbe. Sul fronte delle consegne, dopo il netto cambio di passo registrato ad agosto (quasi 15 milioni di dosi nel periodo 2-29 agosto per una media settimanale di 3,75 milioni), nella settimana 30 agosto - 5 settembre sono state ricevute solo 2 milioni di dosi da Pfizer. "Nonostante il calo delle forniture dell’ultima settimana – spiega Marco Mosti –continuano ad aumentare le scorte di vaccini a mRNA, che superano ormai le 9,6 milioni di dosi". Inoltre è stato rilevato che il 73,2 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+762.552 rispetto alla settimana precedente) e il 65,9 per cento ha completato il ciclo vaccinale (+1.189.855). Aumenta nell'ultima settimana il numero di somministrazioni (+1.934.230), ma la media mobile a 7 giorni, dopo il picco di quasi 280mila dosi giornaliere del 3 settembre, è scesa intorno a 256mila il 7 settembre. "Nonostante l’accelerazione delle forniture – commenta Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – da tre settimane il numero di prime dosi è di fatto stabile intorno a 720-750mila, segno della difficoltà di convincere gli indecisi". Dal monitoraggio della Fondazione è emerso che l’88,4 per cento della popolazione over 50 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con un irrisorio incremento settimanale nazionale (+0,6 per cento) e nette differenze regionali: dal 92,9 per cento della Puglia al 82,3 per cento della Sicilia. (segue) (Ren)