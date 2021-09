Vaccino: Fondazione Gimbe, aumentano le scorte, +9,6 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio del report effettuato dalla Fondazione Gimbe è stato rilevato che degli oltre 4,4 milioni over 80, 4.194.928 (93,6 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 104.950 (2,3 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose; degli oltre 5,9 milioni della fascia 70-79 anni, 5.326.891 (89,3 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 139.811 (2,3 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose; degli oltre 7,3 milioni della fascia 60-69 anni, 6.321.767 (85 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 237.700 (3,2 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose; degli oltre 9,4 milioni della fascia 50-59 anni:, 7.361.245 (77,8 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 501.638 (5,3 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. Complessivamente 4,1 milioni di over 50 (15,2 per cento) non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con rilevanti differenze regionali (dal 17,7 per cento della Sicilia al 7,1 per cento della Puglia: di questi, 3,16 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. A fronte di un sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, continuano a salire le curve degli under 50, nonostante una flessione di quella 40-49 anni e un iniziale rallentamento di quelle dei 20-29 e 30-39 anni. Rimane invece costante la salita della fascia 12-19 anni, segnale incoraggiante vista l’imminente riapertura delle scuole. in particolare, nella fascia 12-19 anni, il 40,1 per cento ha completato il ciclo, al 23,1 per cento è stata somministrata la prima dose e il 36,8 per cento non ha ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, con rilevanti differenze regionali. (Ren)