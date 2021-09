Calabria: de Magistris a Salvini, il vostro tempo è finito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei ricordare a Salvini, che ha anche ricoperto il ruolo di ministro dell'Interno, e che qualche anno fa diceva che per colpa dei calabresi si vergognava di essere italiano, che il suo partito sta governando, si fa per dire, la Calabria con il presidente ff Spirlì. Con che coraggio si presenta come il nuovo! Piuttosto chieda scusa per i danni enormi che stanno provocando: dall'acqua che manca dai rubinetti e nelle campagne, ai rifiuti non smaltiti, all'assenza totale di prevenzione sulla devastazione degli incendi, al disastro dei depuratori per il mare inquinato, alla distruzione della sanità e ci fermiamo qui per non infierire su un politico che costruisce il suo consenso sul rancore e lo sprezzo verso il sud. E spieghi perché non ha fatto nulla per impedire alla criminalità organizzata di penetrare come il burro tra personaggi della politica con cui politicamente si accompagna o si è accompagnato. Salvini il vostro tempo è finito tocca ora alla Calabria onesta, ai calabresi perbene che si riprenderanno i loro diritti". Lo afferma Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria e attuale sindaco di Napoli. (Ren)