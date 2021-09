Milano: perquisizioni a casa di otto "no green pass", trovate armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quanto si apprende, nel corso delle perquisizioni effettuate dalla polizia di Stato nelle case degli otto "no green pass" - tre donne e cinque uomini - sarebbero state rinvenute diverse armi da taglio. Gli indagati si stavano organizzando - tramite un gruppo Telegram chiamato "I guerrieri" - per usarle durante le manifestazioni previste per l'11 e il 12 settembre a Roma. Le indagini, coordinate dal capo della sezione distrettuale antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili e dal pm Piero Basilone, nascono nell'ambito di una costante attività di monitoraggio nei confronti dei gruppi di protesta contro le misure anti Covid. (Rem)