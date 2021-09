Agricoltura: Centinaio e Nisini a Patuanelli e Orlando, confronto urgente su lavoratori stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto ufficiale per esaminare, quanto prima, una serie di proposte che favoriscano il reperimento di lavoratori stagionali nel settore agricolo. Lo hanno chiesto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, senatore Gian Marco Centinaio, e il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, senatrice Tiziana Nisini, ai ministri Stefano Patuanelli e Andrea Orlando. In una lettera congiunta inviata ai due ministri, Centinaio e Nisini hanno sottolineato che sarebbe auspicabile l'introduzione di strumenti snelli, utili soprattutto alle piccole e medie imprese, che in questi mesi hanno avuto problemi nel reperire manodopera. In particolare - si legge in una nota - i due sottosegretari propongono l'istituzione di una piattaforma dedicata presso l’Istituto previdenziale nazionale definita come "Pronto-lavoro", che permetta la comunicazione rapida preventiva di assunzione e, mensilmente, la durata dell'attività lavorativa consentendo all'istituto previdenziale di emettere automaticamente e trimestralmente dei bollettini di versamento degli oneri contributivi e fiscali (forfettizzati). "Può essere uno strumento per ridurre la burocrazia e rappresentare una soluzione di fronte all'allarme lanciato in queste settimane dalle organizzazioni di categoria, una situazione di difficoltà evidenziata anche dagli assessori all'Agricoltura di diverse Regioni e acuita dalla pandemia", afferma il sottosegretario Mipaaf, Gian Marco Centinaio. "Proprio per questo non possiamo più aspettare - conclude il sottosegretario Tiziana Nisini - servono misure flessibili e urgenti per mettere nella condizione migliore le imprese di poter creare occupazione liberandole dal peso di una eccessiva burocrazia e fiscalità". (Com)