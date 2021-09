Milano 2021: Giuseppe Conte incontra i cittadini di via Osoppo, applausi e contestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il presidente defl Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha incontrato i cittadini milanesi presso il mercato di via Osoppo. La tappa si è tenuta per far conoscere agli abitanti la candidata sindaco per il Movimento, Layla Pavone, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre. Applausi e fotografie per Conte che ha attraversato il mercato scambiando qualche parola con i lavoratori e i cittadini, ma non sono mancate le contestazioni, anche se isolate, simili a quanto accaduto ieri a Desio (MB). "Ho votato per anni Berlinguer, sono passata al Pd, ma per me è Giuseppe Conte la persona che veramente rappresenta noi cittadini", ha commentato una milanese a margine dell'incontro. (Rem)