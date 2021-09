Ita: Picca (Lega), tagliare dipendenti significa depotenziare economia del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova compagnia Ita "parte con il piede sbagliato. I lavoratori, ai quali va tutta la nostra solidarietà, devono essere mantenuti e valorizzati, e sarebbe gravissimo se fosse confermato - secondo quanto annunciato dalle sigle sindacali – il taglio degli stipendi e del personale". È quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. "Ricordo che la nostra compagnia di bandiera è strategica per il turismo italiano quanto per il litorale laziale che va da Fiumicino a Ostia. Ci sono numerose risorse interne, tante famiglie, che risiedono a Ostia e nell'entroterra del Municipio X. Diminuire la flotta aerea, cedere slot, scali e asset significa tagliare posti di lavoro e depotenziare l'economia del territorio. Difenderemo con le unghie i livelli occupazionali", conclude.(Com)