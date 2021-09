Romania: leader liberali Orban nega colloqui con socialdemocratici su mozione di sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito nazional liberale (Pnl) romeno, Ludovic Orban, non ha avuto colloqui con il Partito socialdemocratico (Psd) in merito alla mozione di sfiducia al governo. Lo ha detto il medesimo Orban, presidente della Camera dei deputati. "Se ci sono dei miei colleghi che hanno negoziato con il Psd, questo significa che in realtà violano gli impegni che abbiamo preso con i cittadini romeni e violano tutte le posizioni strategiche del Pnl e la decisione dei vertici del partito", ha affermato Orban prima della riunione degli uffici permanenti riuniti del Parlamento. Negli ultimi giorni Orban è stato accusato di aver negoziato con i socialdemocratici a proposito della rimozione del governo guidato da Florin Citu. (Rob)