- Il governo è pronto a mettere in campo “tutte le misure per fronteggiare il virus sulla base delle valutazioni che farà il ministro della Salute. Tutto quello che si può fare per evitare nuove chiusure sarà fatto”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo a una domanda sull’estensione del certificato verde a margine della presentazione del “Web index Pmi”. (Rin)