Imprese: Orlando, welfare strumento fondamentale per ripresa

- “Il Welfare è uno strumento importante e lo ha dimostrato la pandemia: i Paesi che reagiscono meglio sono quelli con un welfare più forte”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della presentazione del “Web index Pmi”. Per il ministro si tratta di uno strumento molto importante “in termini di protezione e valorizzazione della produttività. Dobbiamo guardare a come è cresciuto il welfare aziendale ed il Pnrr è una grande opportunità per potenziarlo”. (Rin)