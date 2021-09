Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud), centrodestra punta su un "ammiraglio" troppo inesperto, si è già smarrita la rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra a Napoli ha voluto affidare la sua nave ammiraglia ad una persona senza alcuna esperienza di navigazione politica. Ed al primo giro di boa l'intera coalizione sembra aver smarrito la rotta. Molti, fingendo che tutto sia in ordine, procedono in ordine sparso. La capitale del Sud da tempo non riesce a trovare un condottiero che abbia esperienza, competenza, capacità e passione. Per evitare un mortificante affondamento, i leader del centrodestra hanno il dovere di correre a Napoli unitariamente e metterci la faccia. E di coinvolgere pubblicamente coloro che possono dare un concreto contributo di idee e di organizzazione. Intervenire dopo i disastri definitivi serve a ben poco. Il mio appello e' rivolto innanzitutto a Berlusconi, Meloni e Salvini. Il buon Maresca probabilmente potrà guidare un gommone quando il mare e' completamente piatto. Bisogna indicare subito un vicesindaco di alto spessore ed una squadra di persone per una Giunta di vera ripartenza. Tirare fuori le idee per un rientro autentico della politica in città." Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato e consigliere comunale di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)