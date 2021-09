Roma: aggressione razzista a Ponte Mammolo, arrestato autore si vanta con agenti del gesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggressione razzista alla fermata della metro B Ponte Mammolo. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che hanno chiamato il Nue. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno constato che la lite si era trasformata in un'aggressione. All'interno dell'ingresso della metro B, in un'attività commerciale, a terra, i poliziotti hanno infatti trovato un cittadino afghano di 36 anni che era stato appena picchiato. Calci e pugni ed un coperchio in plastica, queste le modalità utilizzate dall'aggressore per colpire l'uomo, apostrofato anche nel corso della violenza con epiteti ingiuriosi a sfondo razziale. La vittima è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale in codice giallo da personale del 118. Gli agenti hanno effettuato un primo accertamento e un sopralluogo sul posto alla ricerca dell'autore del reato. (segue) (Rer)