India: Jammu e Kashmir, quattro giornalisti fermati e interrogati per ore

- Quattro giornalisti ieri sono stati fermati e interrogati per ore a Srinagar nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir perché sospettati di essere coinvolti nella realizzazione di un blog chiamato “Kashmir Fight” e legato al Pakistan. Le loro case, inoltre, sono state perquisite. Dopo gli interrogatori i quattro – i cui nomi sono Mohammad Abbas Shah, Showkat Ahmad Motta, Azhar Qadri e Hilal Ahmad Mir alias Saqi – sono stati rilasciati. L’allerta sicurezza resta alta nel Territorio: la presidente del Partito democratico popolare (Pdp), Mehbooba Mufti, ha riferito su Twitter di essere stata messa agli arresti domiciliari martedì perché “secondo l’amministrazione la situazione è tutt’altro che normale”. La leader, inoltre, ha dichiarato che i talebani sono ormai una realtà in Afghanistan e che se governassero davvero secondo la sharia, che include i diritti delle donne, potrebbero essere “un esempio per il mondo”. La dichiarazione ha suscitato polemiche, alle quali Mufti ha riposto sostenendo che le sue parole sono state distorte. Un portavoce dell’Esercito, tuttavia, ha riferito che una delegazione parlamentare di undici membri ha visitato il Territorio e ha riscontrato una situazione “migliorata” nella Valle del Kashmir. (segue) (Inn)