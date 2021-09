India: Jammu e Kashmir, quattro giornalisti fermati e interrogati per ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione della commissione permanente Affari esterni, guidata dal presidente P. P. Chaudhary, ha effettuato ieri una visita nel quartier generale dei Chinar Corps, a Srinagar, ed è stata informata sulla situazione attuale dal generale Devendra Pratap Pandey e sulle ultime “misure prese per spezzare il ciclo della violenza e portare pace e stabilità”. Il mese scorso c’era stata invece, una visita di una delegazione parlamentare della commissione Interni. Oggi nel Territorio di Jammu e Kashmir è giunto anche Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), la seconda visita nel giro di un mese: il 10 agosto per inaugurare la nuova sede del partito a Srinagar; questa volta per visitare il tempio di Vaishno Devi a Jammu. A Nuova Delhi, intanto, nell’area di Moti Nagar, è stato trovato morto, in circostanze ancora da chiarire, Tarlochan Singh Wazir, 67 anni, ex dirigente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc) ed ex membro dell’assemblea legislativa. (segue) (Inn)