India: Jammu e Kashmir, quattro giornalisti fermati e interrogati per ore (3)

- Lo stato di allerta degli ultimi giorni, oltre agli sviluppi in Afghanistan, è legato anche alla morte del leader separatista kashmiro Syed Ali Shah Geelani, deceduto il primo settembre a 91 anni, dopo una lunga malattia, a Srinagar. Subito dopo la notizia del suo decesso l’ispettore generale di polizia del Kashmir, Vijay Kumar, ha annunciato restrizioni ai movimenti e alle comunicazioni a scopo preventivo. Centinaia di agenti e militari sono stati schierati nella città e in altri punti del territorio del Kashmir settentrionale. Sono state erette barricate e sono stati chiusi i negozi. Sono stati limitati gli spostamenti dei veicoli e sono state bloccate le connessioni di telefonia mobile, salvo le utenze a contratto dell’operatore Bharat Sanchar Nigam Limited (Bsnl). Sullo svolgimento del funerale, a cui è stato impedito l’accesso ai giornalisti, le versioni sono contrastanti perché i familiari sostengono di non aver potuto partecipare mentre la polizia nega, sostenendo che i parenti stretti erano presenti. (Inn)